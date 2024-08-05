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Samanlıkta çıkan yangın eve sıçradı, alevler geceyi aydınlattı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde samanlıkta çıkan yangın eve sıçradı. Meydana gelen yangında 1 ev ve 2 samanlık ile 3 kuruluk kullanılamaz hale geldi

Yangın, İnegöl'ün kırsal Sarıpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Samanlıkta çıkan yangın eve sıçradı. Yangın kısa sürede büyüdü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerine, itfaiye hortumunu isteyen mahalle halkından yaklaşık 15 kişi saldırdı. Saldırganlar nedeniyle ekipler yangına müdahale etmekte zorlandı. Olay yerine gelen Jandarma komutanlığı ekipleri saldırganları engellemek için havaya ateş açtılar. Ekipler yangınlara dört bir yandan müdahale ettiler. Yangın sonucu 1 ev ve 2 samanlık ile 3 kuruluk kullanılamaz hale geldi.

Şikayetçi oldular

İtfaiye ekipleri, kendilerine saldıran şahıslardan şikayetçi oldu. Jandarma komutanlığı ekipleri şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.