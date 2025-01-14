Abdüllatif Şener\'in oğlu "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan tutuklandı

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vay be sosyal medyada takip edin Atatürk’e edilen hakaretler havada uçuşuyor hatta öyle bir hesaplar açmışlarki aklnız durur cumhuriyete Atatürk’e ağza alınmayacak sözler alayı hakkında en ufak soruşturma yok bunu derken cumhurbaşkanına hakareti savunmuyorum ama tutuklanması etik değil

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Faysal Celik: yalan konuşup algı yaratma..! özellikle Atatürk’e hakaret eden hiç kimse cezasız kalmıyor. 5816 sayılı yasa ile tutuklanan ve ardından hüküm giyen yüzlerce şahıs var. cumhurbaşkanına hakaret eden bir çok kişi beraat almasına rağmen, istisna gözetilmeden Atatürk ve cumhuriyete hakaret eden herkes ceza alıyor 1 1