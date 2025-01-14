Abdüllatif Şener'in oğlu "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Abdüllatif Şener'in oğlu "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan tutuklandı

Geniş Video İzle

AK Parti kurucularından eski Maliye Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener'in oğlu Şamil Şener, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Abdüllatif Şener'in diğer oğlu Bedirhan Şener de anneannesi Leyla Çetiner'i silahla öldürmüş ve çıktığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

14.01.2025 13:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eski Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Abdüllatif Şener'in oğlu Şamil Şener 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şener'in oğlu gözaltının ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"ARACIN CAMINI AÇIP HAKARET ETTİ" İDDİASI

Şamil Şener'in Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önünden aracıyla geçerken camı açıp hakaret ettiği iddia edilmişti.

Abdüllatif Şener'in oğlu 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan tutuklandı
Şamil Şener.

DİĞER OĞLU DA ANNEANNESİNİ ÖLDÜRMÜŞTÜ

Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Güvenevler Mahallesi'nde ikamet eden ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Bedirhan Şener, 31 Temmuz'da anneannesi Leyla Çetiner'i silahla öldürmüştü. Olay yerine gelen polis ekipleri, Bedirhan Şener'i gözaltına almış ve Şener, çıktığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Abdüllatif Şener'in oğlu 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan tutuklandı
Bedirhan Şener.
Abdüllatif Şener\'in oğlu "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan tutuklandı
Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Başbakan Yardımcısı, Abdüllatif Şener, AK Parti, Politika, 3-sayfa, Maliye, ankara, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Abdüllatif Şener'in oğlu 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Yaşar Koldemir:
    babalarının nankorlugunun cezasını çocuklar çekiyor.ilahi adalet. 70 88 Yanıtla
  • Apple User:
    vay be sosyal medyada takip edin Atatürk’e edilen hakaretler havada uçuşuyor hatta öyle bir hesaplar açmışlarki aklnız durur cumhuriyete Atatürk’e ağza alınmayacak sözler alayı hakkında en ufak soruşturma yok bunu derken cumhurbaşkanına hakareti savunmuyorum ama tutuklanması etik değil 75 53 Yanıtla
    Faysal Celik:
    yalan konuşup algı yaratma..! özellikle Atatürk’e hakaret eden hiç kimse cezasız kalmıyor. 5816 sayılı yasa ile tutuklanan ve ardından hüküm giyen yüzlerce şahıs var. cumhurbaşkanına hakaret eden bir çok kişi beraat almasına rağmen, istisna gözetilmeden Atatürk ve cumhuriyete hakaret eden herkes ceza alıyor 1 1
    Orhan kaya:
    daha önemlisi sosyal medyada dinimizede hakaret ediyorlar 1 0
  • Nurettin ÇELİKBAĞ:
    Kime yapılırsa yapılsın hakaret cezasız kalmamalı 50 25 Yanıtla
  • monşer null:
    Yarın çıkar 38 13 Yanıtla
  • O bir Karşıyakalı:
    Onca mazlumun ahıma girdin Rabbim sana neler çektiriyor bak.Allahin adaleti şaşmaz yarına bırakır ama yanına bırakmaz.Ötekinede sıra gelecek 30 13 Yanıtla
    Mehmet Erginer:
    Ah zavallı 0 0
  • Behzat:
    ben Sinan ogana oy verdim. 5 27 Yanıtla
  • Turan Okumuş:
    bu adama bravo ?? .. adam hem Akp’yi hem Chp’yi satabilmiş tek siyasetçi.. 23 7 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:12 Tekelleşme tartışmalarına Şafak Sezer de katıldı: Onların suyu ısındı, yakında ortaya çıkacaklar Tekelleşme tartışmalarına Şafak Sezer de katıldı: Onların suyu ısındı, yakında ortaya çıkacaklar
22:59 Netanyahu pes etti: Gazze’de ateşkes artık an meselesi Netanyahu pes etti: Gazze'de ateşkes artık an meselesi
22:30 Bir gün önce taşındıkları evde annesini göğsünden bıçaklanmış halde buldu Bir gün önce taşındıkları evde annesini göğsünden bıçaklanmış halde buldu
21:39 Küle dönen Los Angeles’ı bekleyen yeni tehlike: Zehir karışmış olabilir Küle dönen Los Angeles'ı bekleyen yeni tehlike: Zehir karışmış olabilir
19:34 Rusya’dan PKK’ya dikkat çeken mesaj: Türkiye buna asla izin vermez Rusya'dan PKK'ya dikkat çeken mesaj: Türkiye buna asla izin vermez
09:27 Boş arazide ağzında cerrahi maske olan ceset bulundu Boş arazide ağzında cerrahi maske olan ceset bulundu
09:27 Sözleriyle gündem olan Mourinho’nun şimdi de oturuş şekline tepki yağıyor Sözleriyle gündem olan Mourinho'nun şimdi de oturuş şekline tepki yağıyor
09:20 AK Partili eski vekil erken seçim için tarih verdi AK Partili eski vekil erken seçim için tarih verdi
09:17 Fatih Terim’in takımında ayrılık Fatih Terim'in takımında ayrılık
08:57 Menzil Cemaati’nde taşlı sopalı inşaat kavgası Menzil Cemaati'nde taşlı sopalı inşaat kavgası
08:55 Trump açık açık uyardı: İsrail ve Hamas anlaşamazsa çok büyük sıkıntılar yaşanacak Trump açık açık uyardı: İsrail ve Hamas anlaşamazsa çok büyük sıkıntılar yaşanacak
08:42 Kostic’in pozisyonu penaltı mı değil mi Yorumcular 1 saniye bile düşünmeden görüş belirtti Kostic'in pozisyonu penaltı mı değil mi? Yorumcular 1 saniye bile düşünmeden görüş belirtti
08:06 Edirne ve Kırklareli’nde okullara kar tatili Edirne ve Kırklareli'nde okullara kar tatili
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2025 06:14:37. #1.11#
SON DAKİKA: Abdüllatif Şener'in oğlu "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.