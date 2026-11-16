Samsun 19 Mayıs\'ta uyuşturucudan 8 yıl 4 ay hapisle aranan hükümlü yakalandı

Samsun 19 Mayıs'ta uyuşturucudan 8 yıl 4 ay hapisle aranan hükümlü yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde uyuşturucu ticareti suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.
Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, 19 Mayıs İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.D. (42) isimli şahsı yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA
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