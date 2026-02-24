Samsun Adliyesi\'nde 700 kişilik mesai kardeşliği iftarı

Samsun Adliyesi tarafından geleneksel hale getirilen "Mesai Kardeşliği İftar Programı", yaklaşık 700 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Samsun Adliyesi tarafından düzenlenen program, Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne ait Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon'da yapıldı. İftar programına Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Adalet Komisyonu Başkanı Nahit Köseoğlu, hakimler, Cumhuriyet savcıları ve adliye personeli katıldı. Aynı masa etrafında bir araya gelen yargı mensupları ve çalışanlar, Ramazan ayının manevi atmosferinde oruçlarını birlikte açtı.

Programda konuşan Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, mesai kardeşliği anlayışıyla aynı sofrayı paylaşmanın önemine dikkat çekerek, adalet teşkilatının yalnızca görev sorumluluğuyla değil, güçlü bir dayanışma ruhuyla ayakta durduğunu ifade etti. Ramazan ayının birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını pekiştirdiğini belirten Kılıç, aynı çatı altında özveriyle görev yapan hakimler, cumhuriyet savcıları ve tüm adliye personeline teşekkür ederek, adalet hizmetinin omuz omuza çalışan büyük bir aile anlayışıyla sürdürüldüğünü vurguladı.

Geleneksel hale gelen Mesai Kardeşliği İftar Programı, yapılan duaların ardından sona erdi. - SAMSUN