Samsun Adliyesi'nde 700 kişilik mesai kardeşliği iftarı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Samsun Adliyesi'nde 700 kişilik mesai kardeşliği iftarı

Samsun Adliyesi\'nde 700 kişilik mesai kardeşliği iftarı
24.02.2026 18:48  Güncelleme: 18:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun Adliyesi tarafından gerçekleştirilen 'Mesai Kardeşliği İftar Programı', yaklaşık 700 kişinin katılımıyla yapıldı. Programda, adalet mensupları birlikte oruç açarak dayanışma mesajları verdiler.

Samsun Adliyesi tarafından geleneksel hale getirilen "Mesai Kardeşliği İftar Programı", yaklaşık 700 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Samsun Adliyesi tarafından düzenlenen program, Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne ait Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon'da yapıldı. İftar programına Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Adalet Komisyonu Başkanı Nahit Köseoğlu, hakimler, Cumhuriyet savcıları ve adliye personeli katıldı. Aynı masa etrafında bir araya gelen yargı mensupları ve çalışanlar, Ramazan ayının manevi atmosferinde oruçlarını birlikte açtı.

Programda konuşan Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, mesai kardeşliği anlayışıyla aynı sofrayı paylaşmanın önemine dikkat çekerek, adalet teşkilatının yalnızca görev sorumluluğuyla değil, güçlü bir dayanışma ruhuyla ayakta durduğunu ifade etti. Ramazan ayının birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını pekiştirdiğini belirten Kılıç, aynı çatı altında özveriyle görev yapan hakimler, cumhuriyet savcıları ve tüm adliye personeline teşekkür ederek, adalet hizmetinin omuz omuza çalışan büyük bir aile anlayışıyla sürdürüldüğünü vurguladı.

Geleneksel hale gelen Mesai Kardeşliği İftar Programı, yapılan duaların ardından sona erdi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Samsun Adliyesi, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun Adliyesi'nde 700 kişilik mesai kardeşliği iftarı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suç örgütlerine dev darbe Çok sayıda tutuklama var Suç örgütlerine dev darbe! Çok sayıda tutuklama var
Meksika’yı alt üst eden operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı Meksika'yı alt üst eden operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı
Kanadalı siyasetçiden Trump’ı kızdıracak sözler Kanadalı siyasetçiden Trump'ı kızdıracak sözler
İçişleri Bakanlığı’nın ardından gözler şimdi Emniyet teşkilatında İçişleri Bakanlığı'nın ardından gözler şimdi Emniyet teşkilatında
Samsun’a 2,3 milyar TL’lik dev proje 3 ilçenin birden kaderini değiştirecek Samsun'a 2,3 milyar TL'lik dev proje! 3 ilçenin birden kaderini değiştirecek
İran’da tehlikeli gerginlik Öğrenciler karşı karşıya geldi İran'da tehlikeli gerginlik! Öğrenciler karşı karşıya geldi

20:55
Galatasaray’dan Victor Osimhen için yeni karar
Galatasaray'dan Victor Osimhen için yeni karar
20:11
Konyaspor-Galatasaray maçının VAR kayıtları açıklandı
Konyaspor-Galatasaray maçının VAR kayıtları açıklandı
19:58
Peri masalı Son 3 maçta öyle dev takımları yendiler ki tüm dünyanın gözü onlarda
Peri masalı! Son 3 maçta öyle dev takımları yendiler ki tüm dünyanın gözü onlarda
19:38
Yasak aşka aile içi infaz Kan donduran itiraf 17 yıl sonra geldi
Yasak aşka aile içi infaz! Kan donduran itiraf 17 yıl sonra geldi
19:02
Putin: Birileri TürkAkım ve Mavi Akım doğalgaz boru hatlarını patlatmaya çalışıyor
Putin: Birileri TürkAkım ve Mavi Akım doğalgaz boru hatlarını patlatmaya çalışıyor
18:53
CHP’li Belediye Başkan Yardımcısı Soysal, alkollü şekilde araç kullanırken yakalandı
CHP'li Belediye Başkan Yardımcısı Soysal, alkollü şekilde araç kullanırken yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2026 21:03:54. #7.11#
SON DAKİKA: Samsun Adliyesi'nde 700 kişilik mesai kardeşliği iftarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.