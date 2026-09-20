Samsun Alaçam'da kontrolden çıkan otomobil refüje ve araca çarptı, 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Samsun Alaçam'da kontrolden çıkan otomobil refüje ve araca çarptı, 4 kişi yaralandı

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Samsun Alaçam'da Samsun-Sinop karayolu Etyemez mevkisinde sollama sırasında kontrolden çıkan otomobil, refüj bariyerleri ve başka bir otomobile çarptı; kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Alaçam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Samsun'un Alaçam ilçesinde iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun- Sinop karayolu Etyemez mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinop istikametine seyir halinde bulunan Batuhan A. (25) yönetimindeki 55 TC 526 plakalı otomobil, aynı yönde sağ şeritte ilerleyen Çağla B. (26) idaresindeki 55 AHJ 178 plakalı otomobili solladığı sırada kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce yolun ortasındaki refüj bariyerlerine, ardından 55 AHJ 178 plakalı otomobile çarptı. Kazada sürücüler ile araçlarda yolcu olarak bulunan Emirhan A. (23) ve Büşra B. (25) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Alaçam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
Devlet Hastanesi3. SayfaGüncelSamsunAlaçamSinopKazaSon Dakika

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