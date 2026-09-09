Samsun Alaçam'da otomobil bariyerlere çarptı, 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı
Samsun'un Alaçam ilçesinde saat 08.00 sıralarında Yukarıelma mevkiinde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüjdeki demir bariyerlere çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Şendoğan Ö. ile araçtaki 2 yolcu yaralandı; yaralılar, sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Samsun'un Alaçam ilçesinde otomobilin bariyerlere çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, saat 08.00 sıralarında Yukarıelma mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şendoğan Ö.(22) idaresindeki otomobil, Samsun istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki demir bariyerlere çarptı.
Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan 2 yolcu yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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