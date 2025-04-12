Samsun- Ankara yolunda otobüs ile tır çarpıştı: 5 yaralı

Kar ve buz kazayı beraberinde getirdi, yol 2 saat ulaşıma kapandı

SAMSUN - Samsun-Ankara karayolunda kar ve buzlanma nedeniyle meydana gelen kazada yolcu otobüsü ile tır çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralanırken, yol yaklaşık 2 saat ulaşıma kapandı.

Kaza, Samsun'un Kavak ilçesi çıkışında saat 22.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyir halinde olan 55 KJ 668 plakalı yolcu otobüsü ile 01 BSU 70 plakalı Mercedes marka tır, kar ve buzlanma nedeniyle çarpıştı. Kazada otobüste bulunan yolculardan 5'i yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza sonrası Samsun-Ankara karayolu trafiğe kapandı. Ekiplerin kazaya karışan araçları kaldırması ve yolu temizlemesinin ardından trafik akışı yaklaşık 2 saat sonra yeniden sağlandı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri yolda kalan vatandaşlara sıcak çorba dağıttı.