Samsun'un Atakum ilçesinde Çobanlı İskelesi'nden denize atlayan kadın, deniz polisi ekipleri tarafından botla kurtarıldı.

VATANDAŞLAR CAN SİMİDİ ATTI

Olay, saat 19.30 sıralarında Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki Çobanlı İskelesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, denize atlayan S.D. (36) adlı emlakçı kadın, vatandaşlar tarafından denize atılan can simidine tutunarak su yüzeyinde kaldı.

DENİZ POLİSİ BOTLA ULAŞTI

İhbar üzerine olay yerine gelen Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri, botla kadının bulunduğu noktaya ulaştı. Deniz polisi tarafından sudan alınan kadın, güvenli şekilde iskeleye çıkarıldı. Bilinci açık olduğu öğrenilen kadın, sağlık ekiplerine teslim edilerek ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.