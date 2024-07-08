Samsun Bafra\'da 2 otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı

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Samsun'un Bafra ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Koyuncu Sokak'ta seyir halinde olan Tekin K. idaresindeki 55 NT 363 plakalı otomobil ile 402 Sokak'tan gelen Samet T.'nin kullandığı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada 55 NT 363 plakalı otomobil sürücüsü Tekin K. ve otomobilde yolcu olarak bulunan Remzi K., Miray K., Metin K. ve Nehir K. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN