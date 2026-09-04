Samsun Bafra'da 76 yaşındaki Bilal Aydın, bisikletiyle düştüğü kanalda ölü bulundu - Son Dakika
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Samsun Bafra'da 76 yaşındaki Bilal Aydın, bisikletiyle düştüğü kanalda ölü bulundu

Samsun Bafra\'da 76 yaşındaki Bilal Aydın, bisikletiyle düştüğü kanalda ölü bulundu
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Samsun'un Bafra ilçesinde dün evinden üç tekerlekli bisikletiyle ayrıldıktan sonra haber alınamayan 76 yaşındaki Bilal Aydın, Kemalpaşa Mahallesi'nde kanala düşmüş halde ölü bulundu. Cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde dün evinden üç tekerlekli bisikletiyle ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan 76 yaşındaki Bilal Aydın, kanalda ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Mevlana Mahallesi'ndeki evinden dün üç tekerlekli bisikletiyle ayrılan Bilal Aydın'dan bir süre haber alamayan yakınları, arama çalışması başlattı.

Aydın, yakınları tarafından Kemalpaşa Mahallesi'nde bisikletiyle birlikte kanala düşmüş halde bulundu. Yapılan ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Aydın'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Savcının incelemesinin ardından Aydın'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Bilal Aydın, 3. Sayfa, Samsun, Bafra, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun Bafra'da 76 yaşındaki Bilal Aydın, bisikletiyle düştüğü kanalda ölü bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun Bafra'da 76 yaşındaki Bilal Aydın, bisikletiyle düştüğü kanalda ölü bulundu - Son Dakika
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