Samsun'da minibüs ile motosiklet çarpıştı, sürücü yaralandı

3.Sayfa

Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında minibüs ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Hacınabi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kutlu Sokak'ta seyir halinde olan Kemal Can Ü.'nün kullandığı 34 ADl 691 plakalı minibüs ile Kuvai Milli Sokak'tan gelen Mert K. idaresindeki 61 KC 447 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN