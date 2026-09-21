Samsun Bafra\'da motosiklet, elektrikli bisiklet sürücüsüne çarparak 2 kişiyi yaraladı

Samsun Bafra'da motosiklet, elektrikli bisiklet sürücüsüne çarparak 2 kişiyi yaraladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun Bafra'da 17 yaşındaki çocuğun kullandığı motosiklet, yaya geçidinde elektrikli bisikletiyle karşıya geçmeye çalışan 76 yaşındaki sürücüye çarptı. Kazada iki sürücü de yaralandı; durumu ağır olan 76 yaşındaki sürücü, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Samsun'un Bafra ilçesinde 17 yaşındaki çocuğun kullandığı motosiklet ile elektrikli bisikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, Samsun-Sinop kara yolu Galericiler Sitesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 17 yaşındaki E.E.M.'nin kullandığı 55 ASU 934 plakalı motosiklet, Samsun istikametine seyir halindeyken yaya geçidinden elektrikli bisikletiyle karşıya geçmeye çalışan Fevzi Koç'a (76) çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ile elektrikli bisiklet sürücüsü Fevzi Koç yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen acil sağlık ekipleri tarafından Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Fevzi Koç, Bafra Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalesinin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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