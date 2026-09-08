Samsun Bafra\'da rahatsızlanan sürücü mezarlıkta direğe çarptı

Samsun'da direksiyon başında rahatsızlanan 35 yaşındaki epilepsi hastası dolmuş sürücüsü, mezarlığın tel örgü direğine çarparak yaralandı.

Kaza, Bafra ilçesi İshaklı Mahallesi Dursun Arslan Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Oğuzhan Kömürcü (35) idaresindeki 55 D 4610 plakalı dolmuş, seyir halindeyken sürücüsü rahatsızlandı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Kömürcü, dolmuşla mezarlığın tel örgü direğine çarptı. Kazada yaralanan sürücü, olay yerine gelen acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.