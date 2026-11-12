Samsun Bafra'da site bahçesindeki otomobilin motoru alev aldı, itfaiye söndürdü - Son Dakika
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Samsun Bafra'da site bahçesindeki otomobilin motoru alev aldı, itfaiye söndürdü

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Samsun Bafra\'da site bahçesindeki otomobilin motoru alev aldı, itfaiye söndürdü
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Samsun'un Bafra ilçesinde bir site bahçesinde park halindeki otomobilin motorunda yangın çıktı. Dumanı fark eden site sakinlerinin ihbarıyla gelen itfaiye alevleri kısa sürede söndürdü, araçta maddi hasar oluştu ve inceleme başlatıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde park halindeki otomobilin motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Mevlana Mahallesi Mevlana Caddesi'nde bulunan bir sitenin bahçesinde bulunan B.U.'ya ait 67 AFZ 994 plakalı park halindeki otomobilin motor kısmında çıktı. Edinilen bilgiye göre, dumanların yükseldiğini fark eden site sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında otomobilde maddi hasar meydana geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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