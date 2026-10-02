Samsun Bafra'da tüfek ateş alınca saçma camı deldi, apartman sakinleri panik yaşadı - Son Dakika
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Samsun Bafra'da tüfek ateş alınca saçma camı deldi, apartman sakinleri panik yaşadı

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Samsun Bafra\'da tüfek ateş alınca saçma camı deldi, apartman sakinleri panik yaşadı
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Samsun Bafra'da 23 yaşındaki gencin evde oynadığı tüfeğin ateş almasıyla çıkan saçma camı deldi, apartman sakinleri panik yaşadı. Olayda odadaki annesi fenalık geçirdi, genç ifadesi alınmak üzere Asayiş Büro ekiplerine teslim edildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde 23 yaşındaki gencin evde oynadığı tüfeğin ateş alması sonucu apartman sakinleri panik yaşadı. Tüfekten çıkan saçma camı delerken, odada bulunan gencin annesi fenalık geçirdi.

Olay, Mevlana Mahallesi Muhtar Kadir Şahin Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.M.P. (23), babasından kaldığı belirtilen tüfekle evde oynadığı sırada silahın ateş almasıyla patlama meydana geldi. Tüfekten çıkan saçma, evin camına isabet ederek camı delip geçti. Silah sesini duyan apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Evde bulunan ve olayın etkisiyle fenalık geçiren anneye sağlık ekipleri müdahale etti. Olayın ardından H.M.P., Asayiş Büro ekiplerine teslim edildi. Şüpheli, ifadesi alınmak üzere Asayiş Büro Amirliği'ne götürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
Asayiş Büro3. SayfaGüvenlikOlaylarSamsunGüncelBafraSon Dakika

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