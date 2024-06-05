Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı

Samsun'un Bafra ilçesinde uyuşturucu ticareti operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.
Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Bafra Narkotik Büro Amirliğince yapılan operasyonda M.S, Z.A, K.Y, H.A ve B.Ç isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda 1 adet hassas terazi, 2 adet uyuşturucu kullanım aparatı, 1 gr metamfetamin, 12 gr kenevir tohumu, operasyon kapsamında toplam 165 gr metamfetamin ele geçirildi.
Gözaltına alınan şahıslar Bafra Narkotik Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından Bafra Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN
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