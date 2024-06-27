Samsun Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Boğulmalara Karşı Bilgilendirme Faaliyeti Yaptı - Son Dakika
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Samsun Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Boğulmalara Karşı Bilgilendirme Faaliyeti Yaptı

Samsun Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Boğulmalara Karşı Bilgilendirme Faaliyeti Yaptı

Samsun Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, boğulmalara karşı bilinç oluşturmak amacıyla 'Dikkat Can Güvenliği, Tehlike Anında Yapılması Gerekenler' konulu el broşürü dağıttı. Toplam 850 broşür, Bafra ilçe merkezinde vatandaşların yoğun olduğu yerlerde yüz yüze dağıtıldı.

27.06.2024 20:07
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Samsun Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince boğulmalara karşı "Dikkat Can Güvenliği, Tehlike Anında Yapılması Gerekenler" konulu el broşürü dağıtıldı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce hazırlanan "Tedbiri Bırakma, Akıntıya Kapılma Projesi" kapsamında il genelinde saat 14.00'te eş zamanlı olarak bilgilendirme faaliyeti yapıldı.

"Dikkat Can Güvenliği, Tehlike Anında Yapılması Gerekenler" konulu el broşürleri Bafra ilçe merkezinde vatandaşların yoğun olduğu yerlerde dağıtıldı. Faaliyette toplam 850 broşürün yüz yüze dağıtımı gerçekleştirildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Boğulmalara Karşı Bilgilendirme Faaliyeti Yaptı - Son Dakika

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