Samsun Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü\'nden Motosiklet Denetimi

Samsun Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince motosikletler üzerinde uygulama yapıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından motosiklet sürücülerinin ve yolcuların trafik güvenliğini artırmak amacıyla motorlu bisiklet ve motosiklet sürücülerinin kask kullanımına yönelik yapılan denetimlerde durdurulan motosikletlerin evrakları, ekipler tarafından kontrol edildi. 6 motosiklet satış ve tamiratı yapan işyeri denetlendi. Denetimlerde 25 motosiklet, 4 araç kontrol edildi. Yapılan kontrollerde 15 motosiklet sürücüsüne 24 bin 269 TL cezai işlem uygulanırken, 3 motosiklet trafikten men edildi.

39 şahsın yapılan GBT kontrolünde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. İlçe genelinde özellikle motosikletler üzerinde denetimlerin artarak devam edeceği öğrenildi. - SAMSUN