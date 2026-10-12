Samsun Barosu'nda 494'er eşit oy çıktı, başkanlığı Kutluhan Gökçe kıdemiyle aldı - Son Dakika
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Samsun Barosu'nda 494'er eşit oy çıktı, başkanlığı Kutluhan Gökçe kıdemiyle aldı

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Samsun Barosu\'nda 494\'er eşit oy çıktı, başkanlığı Kutluhan Gökçe kıdemiyle aldı
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Samsun Barosu başkanlık seçiminde Kutluhan Gökçe'nin itirazı üzerine yeniden yapılan sayımda Gökçe ile Suat Güveli 494'er eşit oy aldı. Eşitlik nedeniyle kıdem esas alınarak Kutluhan Gökçe baro başkanı seçildi.

Samsun Barosu Başkanlığı seçiminde yapılan itiraz üzerine yeniden yapılan sayım sonucu Kutluhan Gökçe ile Suat Güveli 494'er eşit oy aldıkları tespit edildi. Oyların eşit çıkması üzerine kıdeminden dolayı Kutluhan Gökçe, Samsun Barosu Başkanı seçildi.

Samsun'da avukatlar dün sandık başına giderek baro başkanlarını seçtiler. Dört adayın yarıştığı seçimde Suat Güveli 494 oy, Kutluhan Gökçe'nin 492 oy, Harun Uyanıkoğlu 297 oy ve Zafer Erdoğan 243 oy aldı. Dün açıklanan seçim sonucuna göre 2 oy fazla alan Suat Güveli'nin Samsun Barosu Başkanı seçildiği açıklanmıştı. Ancak Kutluhan Gökçe bugün ilçe seçim kuruluna itirazda bulunarak yeniden oyların sayılmasını talep etti. İlçe seçim kurulu yeniden yaptığı sayım sonucu Kutluhan Gökçe ile Suat Güveli'nin 494'er eşit oy aldıkları ortaya çıktı. Bu sonuca göre kıdem farkı göz önünde bulundurularak Kutluhan Gökçe, Samsun Barosu Başkanı oldu.

Kaynak: İHA
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