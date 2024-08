Samsun Büyükşehir Belediyesi Kurupelit Yat Limanı\'nda Yosun Temizleme Çalışması Başlattı

3.Sayfa

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Atakum ilçesi Kurupelit Yat Limanı'nda yosun temizleme çalışması başlattı.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan yaptığı paylaşımda, "Samsun bizim göz bebeğimiz. Biz de şehrimize hak ettiği değerle, hemşehrilerimizin de beklentilerini, önerilerini dikkate alarak, her zaman daha iyiye götürecek çalışmalarla hizmet ediyoruz. Kurupelit Yat Limanı'nda, deniz yüzeyi yosun toplama aracıyla temizlik çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Biz bu şehrin her bir köşesine hayranız. Karadeniz'in incisi, bölgenin en büyük sahil kentlerinden biri olan Samsun'umuzda bu bilinçle çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi. - SAMSUN