Samsun Canik'te baba, gürültü tartışmasında oğlunu bıçakla yaraladı; gözaltına alındı

Samsun Canik'te baba, gürültü tartışmasında oğlunu bıçakla yaraladı; gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun'un Canik ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde gece gürültü nedeniyle çıkan tartışmada baba, oğlunu bıçakla yaraladı. Olayın ardından baba polis ekiplerince gözaltına alındı, soruşturma sürüyor.
Samsun'da bir evde gürültü yapılması nedeniyle çıkan tartışmada baba oğlunu bıçakla yaraladı.
Olay, gece Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.A. (52) ile oğlu Y.A. (29) arasında gürültü yüzünden tartışma çıktı. A.A. oğlu Y.A.'yı bıçakla yaraladı. A.A. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Soruşturma devam ediyor.
Kaynak: İHA
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