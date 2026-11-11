Samsun Canik\'te eşini darp ve tehdit iddiasıyla tutuklanan şüpheli cezaevine konuldu

Samsun Canik'te eşini darp ve tehdit iddiasıyla tutuklanan şüpheli cezaevine konulduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun'un Canik ilçesinde eşini darbedip tehdit ettiği iddia edilen şüpheli, kadının şikayeti üzerine gözaltına alındıktan sonra Samsun Adliyesine sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Samsun'un Canik ilçesinde eşini darbedip tehdit ettiği iddia edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Canik ilçesinde meydana gelen olayda, B.Ş.'nin eşini darbedip tehdit ettiği öne sürüldü. Kadının şikayeti üzerine polis tarafından gözaltına alınan şüpheli, bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. B.Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA
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