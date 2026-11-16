Samsun Canik\'te istinat duvarı altındaki ceset 67\'lik alzaymır hastasına ait çıktı

Samsun Canik'te istinat duvarı altındaki ceset 67'lik alzaymır hastasına ait çıktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun'un Canik ilçesinde Samsun Şehir Hastanesi otoparkı yanındaki istinat duvarının altında cansız beden bulundu. Kimlik tespitinde kişinin 6 gün önce kayıp başvurusu yapılan 67 yaşındaki alzaymır hastası olduğu belirlendi; cenazesi kesin ölüm nedeni için Adli Tıp'a gönderildi.
Samsun'da hastane otoparkının yanındaki istinat duvarının altında bir kişinin cansız bedeni bulundu. Yapılan incelemede şahsın 6 gün önce kayıp başvurusu yapılan alzaymır hastası olduğu belirlendi.
Edinilen bilgiye göre, Canik ilçesindeki Samsun Şehir Hastanesi otoparkına aracını park eden bir kişi, istinat duvarının alt kısmında hareketsiz yatan bir kişiyi fark ederek durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin yaptığı kimlik tespitinde, hayatını kaybeden kişinin Nurettin Kaya (67) olduğu ortaya çıktı. İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi'nde yalnız yaşayan Kaya'nın yakınları tarafından 10 Kasım tarihinde polise kayıp başvurusunda bulunulduğu ve Kaya'nın alzaymır hastası olduğu öğrenildi. Yaşlı adamın yüksekten düşme sonucu hayatını kaybetmiş olabileceği değerlendirilirken, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi.
Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.
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