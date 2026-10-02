Samsun Canik'te unutulan anahtarla 10 bin lira çaldığı iddiasıyla şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Samsun Canik'te unutulan anahtarla 10 bin lira çaldığı iddiasıyla şüpheli tutuklandı

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Samsun Canik\'te unutulan anahtarla 10 bin lira çaldığı iddiasıyla şüpheli tutuklandı
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Samsun Canik'te kapıda unutulan anahtarla bir eve girilerek 10 bin lira ve banka kartlarının çalındığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Suçlamaları kabul etmeyen şüpheli, Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Samsun'un Canik ilçesinde anahtarı kapının üzerinde unutulan bir evden 10 bin lira ve banka kartlarını çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Canik ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'ndeki bir ikamette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evin üzerinde unutulan anahtarı kullanarak içeri giren şüpheli, 10 bin lira nakit para ile muhtelif banka kartlarını çaldı. Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışma ve takip sonucunda şüphelinin A.K. (23) olduğu tespit edildi. Yakalanarak gözaltına alınan A.K., hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edilen A.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA
3. SayfaGüvenlikSamsunAdliyeGüncelBankaCanikSon Dakika

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SON DAKİKA: Samsun Canik'te unutulan anahtarla 10 bin lira çaldığı iddiasıyla şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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