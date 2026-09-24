Samsun Canik\'te viyadükte iki otomobil çarpıştı, maddi hasar oluştu, yaralanan olmadı

Samsun'da viyadükte iki otomobilin karıştığı trafik kazası maddi hasarla atlatıldı.

Kaza, Canik ilçesi Belediye Evleri Mahallesi'ndeki viyadük üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Veysel A. idaresindeki 34 RUO 64 plakalı otomobil, Yusuf B. yönetimindeki 55 LR 357 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan 55 LR 357 plakalı otomobil bariyerlere, 34 RUO 64 plakalı otomobil ise yol ayrımındaki bariyerin dubasına çarptı.

Kazada her iki araçta da maddi hasar meydana gelirken, yaralanan olmadı.