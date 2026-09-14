Samsun Çarşamba'da ev yangınında aile yara almadan kurtuldu, büyük maddi zarar oluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Samsun Çarşamba'da ev yangınında aile yara almadan kurtuldu, büyük maddi zarar oluştu

Samsun Çarşamba\'da ev yangınında aile yara almadan kurtuldu, büyük maddi zarar oluştu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir evde sabah saat 09.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında evde yaşayan aile yara almadan kurtulurken, evde büyük çapta maddi zarar meydana geldi.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde çıkan ev yangınında maddi zarar oluştu.

Edinilen bilgilere göre, İ.Ö., eşi ve iki çocuğuyla birlikte fındık sezonu nedeniyle Selimiye Mahallesi'ndeki evlerine geldi. Sabah saat 09.00 sıralarında evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının fark edilmesinin ardından durum ekiplere bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangında İ.Ö., eşi ve iki çocuğunun yara almadan kurtulduğu öğrenildi.

Yangın nedeniyle evde büyük çapta maddi zarar meydana gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Acil Durum, 3. Sayfa, Çarşamba, Samsun, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun Çarşamba'da ev yangınında aile yara almadan kurtuldu, büyük maddi zarar oluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki il arasında saatler süren yolculuk 2,5 saate inecek İki il arasında saatler süren yolculuk 2,5 saate inecek
ABD’de sel alarmı 39 milyon kişi risk altında ABD’de sel alarmı! 39 milyon kişi risk altında
Pezeşkiyan: Abu Dabi Veliaht Prensi ile geçmişi geride bırakıp geleceğe bakma konusunda anlaştık Pezeşkiyan: Abu Dabi Veliaht Prensi ile geçmişi geride bırakıp geleceğe bakma konusunda anlaştık
Virajı alamayan tır bariyerleri aştı Şoför kayıplara karıştı Virajı alamayan tır bariyerleri aştı! Şoför kayıplara karıştı
Düzce’de kapı fabrikasında çıkan yangın geniş alana yayıldı, müdahale sürüyor Düzce'de kapı fabrikasında çıkan yangın geniş alana yayıldı, müdahale sürüyor
Ergün Turan’dan uzun konuşan Bülent Arınç’a tepki: Nikâhın önüne geçen bir ortam oluştu Ergün Turan’dan uzun konuşan Bülent Arınç’a tepki: Nikâhın önüne geçen bir ortam oluştu

15:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı mest eden rapor: Hepsini alınlarından öpüyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mest eden rapor: Hepsini alınlarından öpüyorum
15:12
Bir zamanlar milyonlarca kişi onu izliyordu Şimdi bahçesinde domates, karpuz yetiştiriyor
Bir zamanlar milyonlarca kişi onu izliyordu! Şimdi bahçesinde domates, karpuz yetiştiriyor
14:35
Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan adliyeye geldi
Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan adliyeye geldi
13:34
İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda’dan tarihi imza: Halkımız Birleşik Krallık’tan ayrılmak istiyor
İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda’dan tarihi imza: Halkımız Birleşik Krallık'tan ayrılmak istiyor
13:21
Trabzonspor’da ibre bir anda değişti Ünlü hoca ile resmi görüşmeler başladı
Trabzonspor'da ibre bir anda değişti! Ünlü hoca ile resmi görüşmeler başladı
13:15
İstanbul’dan kalkan jet Libya’da kaza kırıma uğradı İşte ilk görüntüler
İstanbul'dan kalkan jet Libya'da kaza kırıma uğradı! İşte ilk görüntüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2026 16:16:06. #7.13#
SON DAKİKA: Samsun Çarşamba'da ev yangınında aile yara almadan kurtuldu, büyük maddi zarar oluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement