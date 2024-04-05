Samsun Çarşamba\'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Zonguldak'ta yapılan uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı

Zonguldak'ta jandarma ve polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Merkez İlçe ve Karadeniz Ereğli ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 5 şüpheli yakalandı ve operasyonlarda metamfetamin, esrar, bonzai ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi. Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Ayrıca, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Alaplı ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramalarda ise birçok uyuşturucu madde, kaçak alkollü içki, cinsel güç artırıcı haplar, sahte para ve ruhsatsız silah ele geçirildi. Şüpheli sürücü ise polis ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.