Samsun Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığına atanan Jandarma Binbaşı Ramazan Onur Can, görevine başladı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde görev süresini tamamlayan Jandarma Binbaşı Mustafa Kemal Çelik, Ağrı Patnos'a atandı. Binbaşı Çelik'ten boşalan Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı'na ise 3 yıldır Tunceli Pülümür İlçe Jandarma Komutanlığında görev yapan Jandarma Binbaşı Ramazan Onur Can atandı.
Önceki görev yerinden ayrıldıktan sonra yeni görev yeri olan Çarşamba'ya gelen İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Ramazan Onur Can, ilçedeki görevine başladı. - SAMSUN
Son Dakika › 3.Sayfa › Samsun Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığına yeni komutan atandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?