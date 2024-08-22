Samsun\'da 10 Yıl 6 Ay Hapis Cezası ile Aranan Şahıs Yakalandı

SAMSUN (İHA) – Samsun'un Çarşamba ilçesinde 10 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ve Çarşamba Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmalar neticesinde, 'altsoydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan 10 yıl 6 ay 20 gün hapis cezası bulunan M.A. isimli şahıs yakalandı. Şahıs çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak Çarşamba Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - SAMSUN
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