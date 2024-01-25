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Samsun'da 11 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
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Samsun'da 11 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde, yağma suçundan hakkında 11 yıl 8 ay hapis cezası bulunan bir şahıs, jandarma ekipleri tarafından evinde yakalandı. Gözaltına alınan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Samsun\'da 11 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı
25.01.2024 - 10:32,
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Samsun'da yağma suçundan hakkında 11 yıl 8 ay hapis cezası ile aranan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Salıpazarı ilçesinde, Salıpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ve Salıpazarı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yapılan ortak çalışmada, "silahla kendisini tanınmayacak bir hale koyması ve yol kesmek suretiyle ya da konutta iş yerinde veya eklentilerinde birden fazla kişi tarafından birlikte yağma" suçundan 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Ş.'yi saklanmış olduğu evinde yakalandı. Gözaltına alınarak Çarşamba Adliyesine sevk edilen Y.Ş., adli işlemlerin ardından tutuklanarak Çarşamba A Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Samsun'da 11 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
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