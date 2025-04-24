Samsun\'da 12. Katındaki Dairede Yangın Çıktı

Samsun'da bir binanın 12. katında bulunan dairede çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Samsun'un İlkadım ilçesi Karasamsun Mahallesi'nde bulunan 12 katlı Güneş Apartmanı'nın son katında saat 22.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın son katında alevlerin yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Yangın yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Samsun Büyükşehir Belediye İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN