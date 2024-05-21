Samsun\'da 121 Sikke ve 10 Obje Ele Geçirildi, 2 Kişi Gözaltına Alındı

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Samsun'da 121 adet sikke ve 10 adet obje ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçenin kırsal bölgelerinde iki şahsın dedektör ile arama yaparak tarihi eser bulup bunları satmak için ilçe merkezinde müşteri aradıklarının bilgisini aldı. Polis yaptığı takip ve araştırmada olayla ilgili R.G. ve H.İ.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Söz konusu şahısların üst aramalarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda Helenistik, Roma, Bizans ve Gayri İslami dönemlerine ait paha biçilemeyen 121 adet sikke, 10 adet obje ele geçirildi. Ayrıca define aramada kullandıkları 2 adet dedektöre el konuldu.

R.G ve H.İ.K hakkında "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan yasal işlem yapıldı. - SAMSUN