15 yaşındaki kayıp kız çocuğu inşaatın önünde ölü bulundu

Samsun'un Tekkeköy ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi'nde vatandaşlar, sabah saatlerinde inşaat halindeki 4 katlı binanın önünde bir kişinin hareketsiz olarak yattığını fark etti.

15 YAŞINDAKİ KAYIP KIZ ÇOCUĞU İNŞAATIN ÖNÜNDE ÖLÜ BULUNDU

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan araştırmada yerde yatan kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği ve ailesinin dün akşam polise kayıp başvurusunda bulunduğu 15 yaşındaki Büşra Nur Taşkın olduğu tespit edildi.

KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİDE BELLİ OLACAK

Kız çocuğunun cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi işlemleri yapılma üzere Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.