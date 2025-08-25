15 yaşındaki kayıp kız çocuğu inşaatın önünde ölü bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

15 yaşındaki kayıp kız çocuğu inşaatın önünde ölü bulundu

15 yaşındaki kayıp kız çocuğu inşaatın önünde ölü bulundu
25.08.2025 13:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde ailesinin kayıp başvurusu yaptığı 15 yaşındaki kız çocuğu bir inşaatın önünde ölü bulundu.

Samsun'un Tekkeköy ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi'nde vatandaşlar, sabah saatlerinde inşaat halindeki 4 katlı binanın önünde bir kişinin hareketsiz olarak yattığını fark etti.

15 YAŞINDAKİ KAYIP KIZ ÇOCUĞU İNŞAATIN ÖNÜNDE ÖLÜ BULUNDU

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan araştırmada yerde yatan kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği ve ailesinin dün akşam polise kayıp başvurusunda bulunduğu 15 yaşındaki Büşra Nur Taşkın olduğu tespit edildi.

KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİDE BELLİ OLACAK

Kız çocuğunun cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi işlemleri yapılma üzere Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, İnceleme, Tekkeköy, 3-sayfa, İnşaat, samsun, Sağlık, Polis, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 15 yaşındaki kayıp kız çocuğu inşaatın önünde ölü bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diyarbakır’da iki araç kafa kafaya çarpıştı 6 yaralı Diyarbakır'da iki araç kafa kafaya çarpıştı! 6 yaralı
Milli yüzücü Nusrat Allahverdi, gençlerde dünya şampiyonu oldu Milli yüzücü Nusrat Allahverdi, gençlerde dünya şampiyonu oldu
Uzman isimden Ankara için deprem uyardı: 6 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeline sahip Uzman isimden Ankara için deprem uyardı: 6 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeline sahip
Bakan Ersoy, vatandaşlarla uçak sırası bekledi İşte o anlar Bakan Ersoy, vatandaşlarla uçak sırası bekledi! İşte o anlar
Hugo Almeida Türkiye’ye teknik direktör olarak geri döndü Hugo Almeida Türkiye'ye teknik direktör olarak geri döndü
Trabzonspor lige 3’te 3 ile başladı Trabzonspor lige 3'te 3 ile başladı
Ali Rıza Demircan’dan Kur Korumalı Mevduat değerlendirmesi: Yüzbinleri faize yönelttik Ali Rıza Demircan'dan Kur Korumalı Mevduat değerlendirmesi: Yüzbinleri faize yönelttik
İlk yarısı 3-0 biten Erzurumspor-Pendikspor maçında inanılmaz geri dönüş İlk yarısı 3-0 biten Erzurumspor-Pendikspor maçında inanılmaz geri dönüş
Süper Lig’de bedava maç Tüm taraftarlar ücretsiz girebilecek Süper Lig'de bedava maç! Tüm taraftarlar ücretsiz girebilecek
Balıkesir’de ardı ardına 4.8, 4.3 ve 4.2 büyüklüğünde deprem Balıkesir'de ardı ardına 4.8, 4.3 ve 4.2 büyüklüğünde deprem
Kilis’te kaybolan 2 yaşındaki çocuk su kuyusunda ölü bulundu Kilis'te kaybolan 2 yaşındaki çocuk su kuyusunda ölü bulundu

17:10
Kabine Ahlat’ta toplandı Masada milyonların merak ettiği konu var
Kabine Ahlat'ta toplandı! Masada milyonların merak ettiği konu var
15:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli’den ’’Araları açık’’ dedikodularını bitiren pozlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'den ''Araları açık'' dedikodularını bitiren pozlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2025 17:55:23. #7.11#
SON DAKİKA: 15 yaşındaki kayıp kız çocuğu inşaatın önünde ölü bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.