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Samsun'da 18 yıl hapis cezası bulunan kadın yakalandı - Son Dakika
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Samsun'da 18 yıl hapis cezası bulunan kadın yakalandı

Samsun\'da 18 yıl hapis cezası bulunan kadın yakalandı

Samsun'da hırsızlık suçundan 18 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan A.G. adlı kadın, polis ekipleri tarafından yakalandı. Tutuklanarak cezaevine gönderildi.

03.02.2024 16:06
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Samsun'da hırsızlık suçundan hakkında 18 yıl 4 ay hapis cezası bulunan kadın yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, yargılandığı mahkemece hırsızlık suçundan toplam 18 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan A.G. adlı kadın, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin takibi sonucu İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde yakalandı.

Samsun Adliyesine sevk edilen A.G., adli işlemlerin ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Samsun'da 18 yıl hapis cezası bulunan kadın yakalandı - Son Dakika
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