Samsun\'da 21 Kaçak Telefon Ele Geçirildi

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Samsun'un Terme ilçesinde 21 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Samsun Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Terme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyon kapsamında, Terme ilçesinde 21 adet gümrük kaçağı cep telefonu elde edildi. Operasyonla ilgili 2 şüpheli hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı. - SAMSUN