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Samsun'da 22 bin 400 adet makaron sigara ele geçirildi - Son Dakika
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Samsun'da 22 bin 400 adet makaron sigara ele geçirildi

Samsun'un İlkadım ilçesinde polis tarafından yapılan operasyonda, bir tütün evine ait depoda 22 bin 400 adet doldurulmuş makaron sigara bulundu. Olayla ilgili olarak iki şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Samsun\'da 22 bin 400 adet makaron sigara ele geçirildi
30.01.2024 - 13:16,
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Samsun'da polis tarafından 22 bin 400 adet doldurulmuş makaron sigara ele geçirildi.

Okay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlyasköy Kavşağı bulunan bir tütün evine ait depoya baskın düzenledi. Yapılan aramalarda, 22 bin 400 adet doldurulmuş makaron sigara ele geçirildi. Olayla ilgili T.Y ve E.Ş. hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan yasal işlem yapıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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Samsun Emniyet Müdürlüğü, İlkadım, Samsun, Samsun, Suç, Kaçakçılık, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da 22 bin 400 adet makaron sigara ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da 22 bin 400 adet makaron sigara ele geçirildi - Son Dakika
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