Samsun\'da 22 bin 400 adet makaron sigara ele geçirildi

Samsun'da polis tarafından 22 bin 400 adet doldurulmuş makaron sigara ele geçirildi.

Okay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlyasköy Kavşağı bulunan bir tütün evine ait depoya baskın düzenledi. Yapılan aramalarda, 22 bin 400 adet doldurulmuş makaron sigara ele geçirildi. Olayla ilgili T.Y ve E.Ş. hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan yasal işlem yapıldı. - SAMSUN