Samsun'da 285 Kök Kenevir Ele Geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Samsun'da 285 Kök Kenevir Ele Geçirildi

Samsun\'da 285 Kök Kenevir Ele Geçirildi

Samsun'da jandarma, kenevir ekimi yapan 3 kişiyi gözaltına aldı ve 285 kök kenevir ele geçirdi.

07.10.2024 12:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da jandarma ekipleri tarafından 285 kök kenevir ele geçirilirken olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Vezirköprü ilçesinde jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan araştırma sonucu F.Ş.(58), D.Y. (45) ve Ö.E. (79) isimli şahısların kenevir ekimi yaptıkları bilgisine ulaşıldı. Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Vezirköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şahısların kenevir ekimi yaptığı arazi tespit edilerek arama yapıldı. Yapılan aramada, 285 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Uyuşturucu, Vezirköprü, Güvenlik, Politika, Jandarma, 3-sayfa, Kenevir, samsun, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da 285 Kök Kenevir Ele Geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:08 Tekirdağ’da istismara uğrayan Sıla bebekten acı haber Tekirdağ'da istismara uğrayan Sıla bebekten acı haber
12:54 Vatandaşa domuz eti yediren firmadan din, devlet ve bayraklı savunma Vatandaşa domuz eti yediren firmadan din, devlet ve bayraklı savunma
11:57 Recai Kutan 94 yaşında hayatını kaybetti Recai Kutan 94 yaşında hayatını kaybetti
11:37 Hamas, 7 Ekim saldırılarının yıl dönümünde Tel Aviv’e füze saldırısı başlattı Hamas, 7 Ekim saldırılarının yıl dönümünde Tel Aviv'e füze saldırısı başlattı
09:18 Surlardaki vahşetin ardından Emniyet’ten 81 ilde “incel“ alarmı Surlardaki vahşetin ardından Emniyet'ten 81 ilde "incel" alarmı
23:35 Sur canisi Semih Çelik’in sıkça girdiği forum sayfası erişime kapatıldı Sur canisi Semih Çelik'in sıkça girdiği forum sayfası erişime kapatıldı
23:25 Giovanni van Bronckhorst’dan puan kaybı sonrası çarpıcı itiraf Giovanni van Bronckhorst'dan puan kaybı sonrası çarpıcı itiraf
23:08 Okan Buruk’tan Giovanni van Bronckhorst için olay sözler Okan Buruk'tan Giovanni van Bronckhorst için olay sözler
22:50 Erden Timur’dan Galatasaraylı taraftarlara çok konuşulacak mesaj Erden Timur'dan Galatasaraylı taraftarlara çok konuşulacak mesaj
22:33 Sur canisinin şokunu atlamadan ’Bari onu kurtaralım’ çığlığı: Senin kafanı keserim Sur canisinin şokunu atlamadan 'Bari onu kurtaralım' çığlığı: Senin kafanı keserim
21:50 Kız yurdunda panik Telleri aşarak girdi, kampüsteki kızlar bağırınca kaçtı Kız yurdunda panik! Telleri aşarak girdi, kampüsteki kızlar bağırınca kaçtı
21:40 İlçe Tarım Müdür Vekili makamında öldürüldü, katil zanlısı için limanda hareketli saatler İlçe Tarım Müdür Vekili makamında öldürüldü, katil zanlısı için limanda hareketli saatler
21:36 Adana Demirspor’da başkan Murat Sancak görevi bıraktı Adana Demirspor'da başkan Murat Sancak görevi bıraktı
21:04 Beşiktaş, Gaziantep FK ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı Beşiktaş, Gaziantep FK ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2024 13:21:17. #1.11#
SON DAKİKA: Samsun'da 285 Kök Kenevir Ele Geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.