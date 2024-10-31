Samsun\'da 3 bin 360 sentetik ecza ele geçirildi

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Samsun'da polis tarafından 3 bin 360 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde M.A.T. (20) isimli şahsın ikametinde arama yaptı. Yapılan aramada 3 bin 360 adet sentetik ecza uyuşturucu ele geçirdi. Olayla ilgili M.A.T. gözaltına alındı.

Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN