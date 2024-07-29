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Samsun'da 3 milyon 10 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi

SAMSUN - Samsun'da KOM polisi tarafından yapılan takip ve çalışmalarda 3 milyon 10 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, elde edilen istihbari bilgiler neticesinde İlkadım ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde durdurulan araç içerisinde ve E.C.Y.'nin Cedit Mahallesi'ndeki iş yerine operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, 3 milyon 10 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi. Olayla ilgili E.C.Y. gözaltına alındı.