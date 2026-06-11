Samsun'da 3 Sanığa Uyuşturucudan 22 Yıl Hapis

Çağrı Kan:

yine aynı hikaye işte insanlar asla öğrenmiyorlar bu işlerin sonunun ceza olduğunu biliyorlar ama yapmayı da bırakmıyorlar anlamsız yani hukuk işini yaptı ama sorunu çözmüş mü onu da merak ediyorum ne kadar esnaf zarar görüyo bu işlerden