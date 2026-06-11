Samsun'da 3 Sanığa Uyuşturucudan 22 Yıl Hapis - Son Dakika
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Samsun'da 3 Sanığa Uyuşturucudan 22 Yıl Hapis

11.06.2026 16:55
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Samsun'da uyuşturucu ticareti yapan 3 sanık, 22 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun'da uyuşturucu ticareti davasında 3 sanık, 22 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen davada tutuklu sanıklar T.T., A.Ç. ile M.T. adlı kadın hakkında karar verildi. Mahkeme, sanıkları "iştirak halinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan suçlu bularak ayrı ayrı 22 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti, yargılama sonunda sanıkların tutukluluk durumlarının devamına da karar verdi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da 3 Sanığa Uyuşturucudan 22 Yıl Hapis - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Aysun Soylu Aysun Soylu:
    çok kötü, bu çocukların aileleri ne kadar acı çekiyo böyle şeyler olunca. umarım diğer gençler ders alırlar da bu yola sapmazlar 0 0 Yanıtla
  • Çağrı Kan Çağrı Kan:
    yine aynı hikaye işte insanlar asla öğrenmiyorlar bu işlerin sonunun ceza olduğunu biliyorlar ama yapmayı da bırakmıyorlar anlamsız yani hukuk işini yaptı ama sorunu çözmüş mü onu da merak ediyorum ne kadar esnaf zarar görüyo bu işlerden 0 0 Yanıtla
  • Dilek Oğuz Dilek Oğuz:
    şehirde uyuşturucu satanlar hep böyle mi yakalanıyo yoksa daha çoğu dolaşıyo bilmiyorum ama 22 sene yetmiş mi yetmedi mi onu düşünüyorum açıkçası bu tür işlere bulaşanlar da biraz kafa yoksunu bence 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Samsun'da 3 Sanığa Uyuşturucudan 22 Yıl Hapis - Son Dakika
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