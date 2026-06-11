Samsun'da uyuşturucu ticareti davasında 3 sanık, 22 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı.
Samsun 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen davada tutuklu sanıklar T.T., A.Ç. ile M.T. adlı kadın hakkında karar verildi. Mahkeme, sanıkları "iştirak halinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan suçlu bularak ayrı ayrı 22 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti, yargılama sonunda sanıkların tutukluluk durumlarının devamına da karar verdi. - SAMSUN
Son Dakika › 3. Sayfa › Samsun'da 3 Sanığa Uyuşturucudan 22 Yıl Hapis - Son Dakika
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