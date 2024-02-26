Samsun\'da 30 Bin 872 Yolcuya Emniyet Kemeri Anlatıldı

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Samsun'da polis ekipleri tarafından 30 bin 872 yolcuya emniyet kemerinin önemi anlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, kazaların önlenmesine yönelik denetim ve çalışmalar sürüyor. Ekipler, toplu taşıma araçlarında emniyet kemeri kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik son 2 hafta içerisinde yaptıkları çalışmalarda, bin 652 toplu taşıma aracında toplam 30 bin 872 yolcuya bilgilendirme yaptı.

Çalışmalarda, emniyet kemerinin can güvenliği açısından yolculuk boyunca takılı olması gerektiği ve zorunluğu olduğu anlatılarak, aksi halde cezai işlem uygulanacağı da belirtildi. - SAMSUN