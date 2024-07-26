Samsun'da 32 Yıl Hapis Cezası Bulunan Kadın Yakalandı

Samsun'da hırsızlık suçundan hakkında 32 yıl hapis cezası bulunan kadın, polisin takibi sonucu yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri hırsızlık suçlarından toplam 32 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Gül Y.'yi İlkadım ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen Gül Y., tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN
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