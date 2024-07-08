Samsun'da 320 Gram Kokainle Yakalanan 2 Şahsa Hapis Cezası

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Samsun'un Bafra ilçesinde 320 gram kokainle yakalanan 2 şahıs, 15 yıl ve 13 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

15 Mart tarihinde Bafra ilçesinde İsmail Keleş ve Ali Anakök isimli şahısların evlerinde uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisi üzerine İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ve Bafra Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından çalışma başlatıldı. Ekiplerce farklı adreslerdeki şahısların evlerinde yapılan aramada 320 gram kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan İsmail Keleş ve Ali Anakök, Bafra Adliyesi'nde tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Olayla ilgili bugün Bafra Adliyesi Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada "uyuşturucu ticareti yapmaktan" İsmail Keleş 15 yıl, Ali Anakök ise 13 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. - SAMSUN