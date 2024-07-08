Samsun\'da 5,5 Kilo Kubar Esrar Ele Geçirildi

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Samsun'da jandarma ekipleri bir şahsın evinde yaptığı aramada 5,5 kilo kubar esrar ele geçirdi.

Terme ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan araştırmada, M.Z. isimli şahsın evinde uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisine ulaşıldı. Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ve Terme Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince şahsın evinde yapılan aramada 5 bin 500 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Olay ile ilgili adli tahkikata başlanıldı. - SAMSUN