Samsun'da 5,7 Milyon Kaçak Makaron Ele Geçirildi

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Samsun'da 5 milyon 730 bin adet kaçak makaron ele geçirildi

SAMSUN - Samsun'da polisin takibi bir tırda 5 milyon 730 bin adet sahte bandrollü makaron ele geçirilirken, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları takip sonucu İlkadım ilçesinde bulunan bir tır içerisinde sahte bandrollü gümrük kaçağı boş makaronlarin bulunduğu tespit etti. Ele geçirilen tır içinde yapılan aramada, 5 milyon 730 bin adet gümrük kaçağı sahte bandrolşü boş makaron ele geçirildi. Olayla ilgili A.A.O. ve M.E.B.yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.