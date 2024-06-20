Samsun'da 5 Katlı Apartmanın Çatı Katında Yangın Çıktı - Son Dakika
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Samsun'da 5 Katlı Apartmanın Çatı Katında Yangın Çıktı

Samsun'da bir apartmanın çatı katında çıkan yangın, panik yaratırken, facianın eşiğinden dönüldü. Yangın, cep telefonu kameralarınca kaydedildi. Yangını fark eden apartman ve mahalle sakinleri durumu hemen bildirirken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın kontrol altına alınırken, altındaki 2 araç da son anda yanmaktan kurtarıldı. Sağlık ekipleri de olay yerinde müdahalede bulundu. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

20.06.2024 00:38
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SAMSUN (İHA) – Samsun'da 5 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangın panik oluştururken, facianın eşiğinden dönüldü. Alev alev yanan çatı katı cep telefonu kameralarınca kaydedildi.

Yangın, İlkadım ilçesi Cedit Mahallesi Nebiler Caddesi üzerinde 5 katlı bir aile apartmanının çatısında çıktı. Gece saat 22.50'da çıkan yangını fark eden apartman ve mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bu sırada apartmanda bulunan vatandaşlar kendi imkanlarıyla evlerinden dışarıya çıktılar.

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri güvenlik şeridi ile önlem alırken, çok sayıda itfaiye ekibi ise hemen yangına müdahale etti. 20 dakikalık müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınırken, kıvılcımların sıçradığı ve yanma tehlikesi bulunan apartmanın altındaki 2 araç da son anda yanmaktan kurtarıldı. Sağlık ekipleri de evleri yanan ve sinir krizi geçiren hane halkına olay yerinde müdahalede bulundu.

Kontrol altına alınan yangının ardından soğutma çalışmalarına başlanırken, yangının elektrik tellerine yakın olması nedeniyle tedbir amaçlı caddenin elektrikleri kesildi.

Öte yandan henüz çıkış nedeni belli olmayan yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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