 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Samsun'da park halindeki aracın üzerine düşen şahıs ağır yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Samsun'da park halindeki aracın üzerine düşen şahıs ağır yaralandı

Samsun'un Bafra ilçesinde bir şahıs, evinin balkonundan park halindeki aracın üzerine düşerek ağır yaralandı. Yaralı şahıs, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Samsun\'da park halindeki aracın üzerine düşen şahıs ağır yaralandı
10.01.2024 - 11:14,  Güncelleme: 11:28
Abone Ol

Samsun'un Bafra ilçesinde 5. kattan park halindeki aracın üzerine düşen şahıs ağır yaralandı.

Olay, dün sabah saat 05.00 sıralarında Hacınabi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erdoğan Aras isimli şahıs, 5. kattaki evinin balkonundan yol kenarında park halinde bulunan 55 NY 633 plakalı hafif ticari aracın zerine düştü. Ağır yaralanan şahıs olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Samsun, Bafra, Samsun, Kaza, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da park halindeki aracın üzerine düşen şahıs ağır yaralandı - Son Dakika


11:59
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Limon suyu izlenimi veren ürünler yasaklanacak Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Limon suyu izlenimi veren ürünler yasaklanacak
11:09
Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Fırat Çukurçayır: Bu kış ılık ve yağışlı geçecek Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Fırat Çukurçayır: Bu kış ılık ve yağışlı geçecek
10:57
Fenomen Neslim Güngen, eşinin kendisini aldattığını gözyaşları içinde anlattı Fenomen Neslim Güngen, eşinin kendisini aldattığını gözyaşları içinde anlattı
10:52
Dolar 29,97 seviyesinden işlem görüyor Dolar 29,97 seviyesinden işlem görüyor
10:44
Eleştirirken baltayı taşa vurdu! CHP'li Murat Emir'den öğretmenleri küçümseyen ima Eleştirirken baltayı taşa vurdu! CHP'li Murat Emir'den öğretmenleri küçümseyen ima
10:44
Gram altın 1.954 liradan işlem görüyor Gram altın 1.954 liradan işlem görüyor
10:35
Peru yönetimi, Ekvador'da yaşanan çete olayları nedeniyle kuzey sınırında 'acil durum' ilan edecek Peru yönetimi, Ekvador'da yaşanan çete olayları nedeniyle kuzey sınırında "acil durum" ilan edecek
10:27
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Kripto varlık düzenlemesi son aşamada Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Kripto varlık düzenlemesi son aşamada

Son Dakika
11:59 Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Limon suyu izlenimi veren ürünler yasaklanacak
11:09 Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Fırat Çukurçayır: Bu kış ılık ve yağışlı geçecek
10:57 Fenomen Neslim Güngen, eşinin kendisini aldattığını gözyaşları içinde anlattı
10:52 Dolar 29,97 seviyesinden işlem görüyor
10:44 Eleştirirken baltayı taşa vurdu! CHP'li Murat Emir'den öğretmenleri küçümseyen ima
10:44 Gram altın 1.954 liradan işlem görüyor
10:35 Peru yönetimi, Ekvador'da yaşanan çete olayları nedeniyle kuzey sınırında "acil durum" ilan edecek
10:27 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Kripto varlık düzenlemesi son aşamada
10:10 Apandis kanseriyle mücadele eden oyuncu Adan Canto, 42 yaşında hayatını kaybetti
09:59 Kasım ayında işsizlik bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 9 oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2024 12:36:28. #1.11#
SON DAKİKA: Samsun'da park halindeki aracın üzerine düşen şahıs ağır yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement