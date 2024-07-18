AVM\'de genç kızın fotoğrafını çeken yaşlı adama gözaltı

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Samsun'da, Yeşilyurt Alışveriş Merkezi'nde 20 yaşındaki kızın fotoğrafını çeken 75 yaşındaki yaşlı adam, polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan Yeşilyurt AVM'de meydana geldi. AVM'de bulunan İ.A.(20) adlı genç kızın cep telefonu ile fotoğrafını çeken O.A.(75), şikayet üzerine Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.

"EŞİME GÖSTERMEK İÇİN ÇEKTİM"

Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen O.A. kötü bir niyetinin olmadığını, ortam çok kötü diye eşine göstermek için fotoğraf çektiğini ileri sürdü. Nöbetçi mahkemeye ifade veren O.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.