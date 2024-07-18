AVM'de genç kızın fotoğrafını çeken yaşlı adama gözaltı - Son Dakika
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AVM'de genç kızın fotoğrafını çeken yaşlı adama gözaltı

AVM\'de genç kızın fotoğrafını çeken yaşlı adama gözaltı

Samsun'un Atakum ilçesinde bulunan Yeşilyurt Alışveriş Merkezi'nde 20 yaşındaki bir kızın fotoğrafını çeken 75 yaşındaki bir adam, polis tarafından gözaltına alındı. Adam, kötü bir niyetinin olmadığını ve fotoğrafı eşine göstermek için çektiğini iddia etti.

18.07.2024 16:02  Güncelleme: 16:11
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Samsun'da, Yeşilyurt Alışveriş Merkezi'nde 20 yaşındaki kızın fotoğrafını çeken 75 yaşındaki yaşlı adam, polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan Yeşilyurt AVM'de meydana geldi. AVM'de bulunan İ.A.(20) adlı genç kızın cep telefonu ile fotoğrafını çeken O.A.(75), şikayet üzerine Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.

AVM'de genç kızın fotoğrafını çeken 75 yaşındaki adama gözaltı! İfadesi hayli ilginç

"EŞİME GÖSTERMEK İÇİN ÇEKTİM"

Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen O.A. kötü bir niyetinin olmadığını, ortam çok kötü diye eşine göstermek için fotoğraf çektiğini ileri sürdü. Nöbetçi mahkemeye ifade veren O.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

Alışveriş, Yeşilyurt, Atakum, Samsun, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa AVM'de genç kızın fotoğrafını çeken yaşlı adama gözaltı - Son Dakika

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