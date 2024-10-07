Samsun'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 810 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Havza ilçesinde jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar sonucu N.U. isimli şahsın kenevir ekimi yaptığı bilgisine ulaşıldı. Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Havza İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şahsın kenevir ekimi yaptığı arazi tespit edilerek yapılan aramada, 810 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili adli işlem başlatıldı. - SAMSUN
Son Dakika › 3.Sayfa › Samsun’da 810 Kök Kenevir Ele Geçirildi - Son Dakika
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