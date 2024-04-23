3.Sayfa

Samsun'da 85 litre etil alkol ele geçirildi

SAMSUN - Samsun'da polis tarafından bir araçta yapılan aramada etil alkol, sahte bandrollü içki ve alkol kiti ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları takip sonucunda İlkadım ilçesinde hafif ticari araçta arama yaptı. Yapılan aramada koliler içinde 85 litre etil alkol, 10 şişe sahte bandrollü viski ve 100 adet alkol kiti ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.